На своей Facebook-странице Андрусив отметил, что сейчас лидер россиян стремится воплотить в жизнь три задачи – захватить Донбасс до декабря, шантажировать Европу газовым вопросом, свергнуть проукраинские правительства в странах Европы, а также поспособствовать потере демократами конгресса США, информирует «НБН».

По словам аналитика, Путину вряд ли удастся достичь успехов на Донбассе, поскольку оккупанты медленно продвигаются в этом регионе, а ВСУ продолжают получать западное вооружение, которым эффективно расправляются с врагами. Контрудары украинских защитников могут привести и к тому, что страна-оккупант закончит этот год со значительно меньшим количеством оккупированных территорий.

Неудачной будет попытка диктатора свернуть проукраинские правительства в Европе. Украина ничего не потеряет от замены Бориса Джонсона на Лиз Трасс на должности премьер-министра. Нет никаких гарантий того, что кризис в Италии обернется приходом к власти «друзей» главы РФ.

Не в пользу Кремля складывается ситуация в США – демократы идут нога в ногу накануне выборов в палату представителей. Андрусив отметил, что после многочисленных преступлений президента-агрессора даже крайние левые не смогут объяснить Европе попытки договориться с ним.

Считает, что Путин не сможет отмыться от своей репутации его бывший спичрайтер Аббас Галлямов. Политтехнолог считает, что диктатор оказался «на краю пропасти».