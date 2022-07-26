Как информирует «НБН», информацию об этом распространили пропагандистские информационные агентства Российской Федерации, а также турецкое издание «Анадолу».

Так, известно, что вначале августа месяца турецкий лидер посетит с 1-дневным визитом российский город Сочи. Это произойдет в пятницу, пятого августа 2022 года.

Также известно, что президенты Турции и России Эрдоган и Путин соответственно обсудят в Сочи военную ситуацию на территории Украинского государства, а также «продуктовую сделку».

Примечательно, что информацию о проведении вышеуказанной встречи также подтвердил и пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин якобы заявил Эрдогану во время встречи в Тегеране, что он не против создать на территории Российской Федерации производственную базу ударных беспилотников «Байрактар».