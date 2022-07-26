Бывший глава МИД Украины убежден, что процесс самоосознания коренных народов страны-агрессора необратим. По словам Климкина, они не чувствуют себя людьми в современной России, что рано или поздно станет причиной возникновения совершенно новой политической ситуации, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Дипломат отметил, что у народов РФ годами было уныние, а также росла ненависть и отвращение к тому, как их поработили и сейчас они, смотря на Украину, вдохновляются и думают о свободе в будущем. Недовольство людей из-за эксплуатации россиян растет и однажды взорвется как вулкан.

Климкин добавил, что пока не понятно, как именно будет перезагружаться Россия, распадется ли она полностью или возникнет новая конфедерация или федерации.

Отметим, что болгарский журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что Путин находится в паническом состоянии, поскольку он не может «закрыть дыры» в своих оккупационных силах из-за неготовности российского общества к мобилизации.