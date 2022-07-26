В интервью «РБК-Украина» представитель Минюста подчеркнул, что сегодня переговорный процесс с Кремлем происходит лишь по теме зерновой деблокады Украины, информирует «НБН».

О мирных переговорах с Россией не идет и речи, поскольку нет перспектив заключения такого договора, в первую очередь из-за позиции Москвы. По словам Малюськи, в российском информационном пространстве постоянно звучит тезис о том, что Кремль готов к переговорам, чего не хочет Украина.

В действительности руководство РФ хочет подписать соответствующий документ на своих условиях, которые очень похожи на капитуляцию. Министр добавил, что позиция государства-оккупанта говорит о их намерении навязать Киеву свои условия достижения мира, чтобы Украина просто сдалась, подписав такое соглашение.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что на сегодня невозможно проводить переговоры с президентом-агрессором Владимиром Путиным, кроме того и украинцы не хотят договоренностей с оккупантами.