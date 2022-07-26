В интервью TRT турецкий лидер заявил, что западные политики используют «неправильный подход» к президенту-агрессору, поэтому не получают от него желаемого, информирует «НБН».

По словам Эрдогана, в Турции смотрят на руководителей Украины и Российской Федерации как на друзей, а не врагов. Глава государства считает, что западным политикам не подобает такое поведение и они должны изменить «неправильное» отношение к Путину. Политик добавил, что Запад получает от президента РФ то, что якобы проявляет к нему.

Напомним, что Эрдоган не побрезговал сфотографироваться с военным преступником Путиным в Тегеране, в то время, как другие руководители государств демонстративно игнорируют президента-агрессора. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала Эрдогана, назвав его поступок вызовом, а фотографию непонятной на фоне того, что Турция является членом Североатлантического Альянса.