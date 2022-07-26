Telegram-канал белорусского агентства «БЕЛТА» процитировал самопровозглашенного главу Республики Беларусь, который выдал фейк об Украинском государстве, информирует «НБН».

Лукашенко рассказал, что кадры горящих полей в Украине никому не добавляют оптимизма. По его словам, южные соседи Беларуси с помощью боевых вертолетов специально поджигают землю со злаковыми, якобы чтобы добиться устрашающей картинки.

Отметим, что масштабные пожары на полях нашей страны возникают в результате обстрелов российских оккупантов. За последние недели такие возгорания происходили в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос, почему РБ до сих пор официально не признала «независимость» ОРДЛО и аннексию Крыма Россией. Белорусский диктатор выдал странное объяснение, пообещав восстанавливать эти оккупированные Россией территории.