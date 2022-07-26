Представитель Госдепа США напомнил, что после Второй мировой войны была выстроена система, обеспечивающая на протяжении 80 лет стабильность, процветание, безопасность и распространение демократии в мире, информирует «НБН».

По словам Прайса, именно это мировое устройство принесло пользу, в частности, тем государствам, которые хотят этой системе бросить вызов. Он отметил, что именно в этих условиях Российская Федерация и ее некоторые партнеры вошли в международную систему, выросли и смогли пожинать хорошие плоды экономической и политической интеграции.

Однако все это длилось до момента, пока кремлевский диктатор не решил все разрушить, поставить крест на 30 годах экономической интеграции, сделать свою страну изгоем в мировом сообществе государств.

Напомним, что Америка рассматривает вопрос о внесении Российской Федерации в список стран-спонсоров террористической деятельности. Также Вашингтон прикладывает усилия к тому, чтобы привлечь государство-агрессор к ответственности.