Советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Украина начинает специальную военную контроперацию. По его словам, это ответ на «спецоперацию» Кремля в нашей стране и «захват Киева за три дня», информирует «НБН».

Как рассказал представитель ОПУ, план контроперации состоит из пяти этапов, на каждом из которых будут достигнуты цели Украины в войне с российской вооруженной агрессией.

В первую очередь россияне будут изгнаны из нашей страны, после чего будет осуществляться ликвидация анклавов и серых зон. Далее будет происходить демилитаризация Российской Федерации, уничтожение репутации «империи зла» и превращение государства-агрессора в изолированный «лагерь для своих».

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что россияне и украинцы продолжат жить вместе, угрожая свергнуть «режим Киева». Подоляк отреагировал на скандальные высказывания дипломата.