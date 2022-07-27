В субботу, 23 июля, Зеленский принимал в Киеве делегацию Палаты представителей американского конгресса, информирует «НБН» со ссылкой на Politico.

По результатам встречи руководитель Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит, возглавивший делегацию, передал главный месседж от президента Украины Вашингтону.

Цитируя украинского лидера, Смит озвучил критические сроки освобождения оккупированных российскими войсками регионов. По словам Зеленского, у нашей страны есть всего 3-6 недель, чтобы вернуть захваченные РФ земли, позже выбить путинские силы будет намного сложнее.

В то же время, как информирует глава Украины, ситуация на юге нашей страны благоприятная. Зеленский сообщил, что ВСУ постепенно продвигаются на Херсонщине, освобождая регион от россиян.