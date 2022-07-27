Соответствующую информацию сообщило британское издание The Telegraph. Журналисты утверждают, что Джонсон давно стал претендентом на пост генсека Североатлантического Альянса из-за недоверия Америки к деятелям ЕС, которые возглавляют военно-политический блок, информирует «НБН».

Соединенному Королевству также доверяют государства Балтии, кроме того, британский премьер получил признание за помощь в создании международной коалиции против кремлевского диктатора Владимира Путина. Поддерживают кандидатуру Джонсона на пост главного должностного лица НАТО и лидеры Консервативной партии Великобритании.

В то же время источник в оборонном ведомстве Соединенного Королевства утверждает, что не все государства Евросоюза будут рады видеть Джонсона генсеком Альянса. В частности, французский президент Эммануэль Макрон может наложить вето и заблокировать решения, так как в НАТО они принимаются единогласно.

Ранее СМИ сообщили, что якобы Джонсон хотел бы вернуться в кресло главы правительства Великобритании в будущем.