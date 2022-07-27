Эксперт назвал президентов «старыми игроками». Он отметил, что иногда говорят о том, что у главы Российской Федерации «нет яиц», однако глава Турции держит кремлевского диктатора за «три яйца» в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Именно в этих регионах Путин зависит от Эрдогана, что позволяет турецкому лидеру вести свою игру, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Пионтковский отмечает, что президент Турции намеренно заставил российского коллегу ждать его на встрече в Тегеране. По словам политолога, таким образом Эрдоган решил показать Путину, кто в их паре «альфа-самец».

Эксперт напомнил, что кремлевский диктатор испугался столкновения с турецким лидером на Южном Кавказе, когда тот оказал существенную поддержку армии Азербайджана. Азербайджанские силы выиграли войну против союзника Кремля – Армении, помощь которой Путин побоялся оказать.

Пионтковский добавил, что вторжение россиян в Украину показало, почему глава РФ побоялся поддержать Армению, ведь стало очевидно, что Эрдоган без труда расправился бы со «второй армией мира» в Южном Кавказе.

Отметим, что Эрдоган и Путин должны встретиться 5 августа в Сочи, на которой будет обсуждаться война в Украине.