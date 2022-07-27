В интервью Zeit дипломат сообщил, что Зеленский все еще ждет визита Штайнмайера в Украину. Президент вновь лично пригласил главу Германии в последнем телефонном разговоре, информирует «НБН».

По словам Мельника, украинский лидер ценит в президенте ФРГ то, что он в отличие от бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, оперативно отреагировал на критику его предыдущих отношений с РФ.

Отметим, что именно из-за многолетних тесных связей со страной-оккупантом украинская сторона отказала в визите Штайнмайеру. По этой причине между Киевом и Берлином возникло напряжение, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц не хотел ехать в Украину, пока там не побывает глава Германии.

Позже Зеленский связался с немецким президентом, пригласив его и председателя правительства ФРГ в нашу страну. В итоге Шольц все же посетил Киев в начале лета.

Напомним, что Штайнмайер обратился к странам Европы на фоне российско-украинской войны.