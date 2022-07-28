Руководитель МИД Латвии напомнил, что дипломатический переговорный процесс между Киевом и Москвой не ведется уже несколько месяцев. По его мнению, на сегодня диалог стран не сможет состояться, что означает продолжение войны, информирует «НБН» со ссылкой на Delfi.

Государство-оккупант, как утверждает Ринкевичс, сядет за стол переговоров и снизит уровень риторики только тогда, когда Кремлю станет ясно, что он ничего достичь уже не сможет.

Предпосылками к этому станут три фактора: способность украинцев бороться с захватчиками, скорость влияния санкций на экономику РФ и единая поддержка западных стран.

Комментируя ситуацию с нарушением Россией зерновых договоренностей, дипломат подчеркнул, что такое поведение оккупантов было ожидаемым, так как за всю историю своего существования это государство подписывало соглашения и тут же их нарушало.

В ситуации с разблокированием зернового экспорта Украины и атаки на Одессу РФ в очередной раз продемонстрировала, что она – ненадежный партнер, проиграв в глазах всех стран. Глава дипломатического ведомства Латвии сомневается, что удастся реализовать соглашение по вывозу зерна из Украины.

Такого же мнения придерживается и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, россияне ничего не поймут, пока им «не разобьют лицо».