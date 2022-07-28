Зеленский признался, что он не предупреждал свою жену о планах участвовать в борьбе за президентское кресло, публично попросив у нее прощение за то, что не уведомил ее о своих политических намерениях, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Моргана.

«Он забыл», — отметила супруга главы государства.

Как оказалось, Зеленская узнала о том, что ее муж хочет участвовать в президентской гонке, как и все украинцы, вечером 31 декабря 2018 года, когда комик обратился к соотечественникам в эфире телеканала «1+1».

По словам президента, такое решение было очень сложным для его семьи и его родные не были готовы отпустить его. Первая леди добавила, что, вероятно, ее муж понимал, что ей не понравится эта идея и нужно будет вести сложные переговоры, поэтому каждый день откладывал трудный диалог вплоть до момента, пока она сама не узнала о его желании из новогоднего обращения.

Журналист предложил главе Украины использовать момент, чтобы принести свои извинения супруге.

«Хорошо. Мне очень жаль!» — обратился Зеленский к жене, после чего они оба взорвались смехом, «заразив» им телеведущего.

После украинский лидер признался, что впервые за все время полномасштабной войны от так искренне смеялся.

Ранее в информационном пространстве появились слухи о том, что глава государства попал в реанимацию. Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и потроллил Путина.