Бывший глава России в очередной раз помечтал о распаде Украинского государства в своем Telegram-канале. Замглавы Совбеза РФ попытался высмеять украинского лидера Владимира Зеленского, который намерен восстановить территориальную целостность, вернув оккупированные путинскими войсками, регионы, информирует «НБН».

Медведев прикрепил две карты Европы, на одной из них – целостная Украина в признанных международным сообществом границах, которая, по мнению соратника Путина, может существовать лишь «пострадавшем от психотропных веществ мозгу» Зеленского.

Вторая картинка – карта раздела Украинского государства, якобы иллюстрирует прогнозы «западных аналитиков» о будущем нашего государства. Здесь украинские территории входят в состав других стран.

Российский политик считает, что часть регионов заберет страна-агрессор, Польша и Румыния, а Украина будет состоять лишь из Киевской области.

Зампред Совбеза РФ опять признал, что цель Кремля – уничтожить все Украинское государство и что причина вторжения путинских войск кроется не в якобы защите населения Донбасса или угрозе со стороны НАТО.

Украинцы высмеяли мечты Медведева, напомнив ему о провале первоначального плана «спецоперации» Путина.

Ранее Медведев предупредил украинцев о том, что их может застать «судный день», от которого «будет сложно укрыться», если они попытаются вернуть захваченный Россией Крым.