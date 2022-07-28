Польша и Литва намерены приложить усилия к тому, чтобы Североатлантический Альянс начал переговоры относительно интеграции Украинского государства, информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду».

Об этом стало известно из заявления руководителей внешнеполитических ведомств Польши, Украины и Литвы по случаю второй годовщины основания «Люблинского треугольника».

Министры иностранных дел рассказали, что Польша и Литва готовы убеждать Альянс, чтобы организация начала переговорный процесс об интеграции Украины в НАТО.

В то же время глава дипломатического ведомства Украины Дмитрий Кулеба в одном из интервью выражал мнение о том, что позиция Организации Североатлантического договора по членству нашей страны вряд ли изменится.

При этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что нашего государство может рассчитывать на интеграцию в Альянс. Дипломат объяснил, почему мы можем вступить в НАТО по ускоренной процедуре после войны.