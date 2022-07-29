Президент Украины заявил, что вступление нашей страны в НАТО для России – самая большая слабость и самая большая победа Запада. Зеленский не сомневается, что военно-политический блок будет втянут в развязанную Кремлем войну, в частности, это уже произошло на дипломатическом уровне, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Моргана.

Глава государства призвал обратить внимание на месседжи из Москвы о том, что против них воюет Альянс. Зеленский считает, что российское руководство делает такие заявления, поскольку не может смириться с тем, что наша страна, которая в 28 раз меньше РФ, сражается за свою свободу, поэтому и говорит о борьбе с НАТО.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что после войны наше государство должно присоединиться к Организации Североатлантического договора по ускоренной процедуре.