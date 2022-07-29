Издание «РИА Новости» сообщило, что часы для президента России изготовил отечественный бренд «Императорская Петергофская фабрика», которая принадлежит заводу «Ракета», по специальному заказу, информирует «НБН».

Глава департамента рекламы и маркетинга завода Антонина Скурыдина рассказала, что будущий владелец аксессуара сам выбирает цвет золота и вид камня, из которых создают корпус, а также оттенок ремня. По желанию заказчика на ротор с изображением двуглавого орла можно нанести инициалы или герб.

Часы диктатора, оправленные в золото белого или розового оттенка, имеют тонкое сапфировое стекло, тонкий безель, ремешок из кожи аллигатора. Российские СМИ предполагают, что глава государства поменял швейцарский аксессуар на отечественный, чтобы продемонстрировать поддержку импортозамещения.

Отметим, что в марте издания РФ писали о пуховике Путина, который он надел для выхода на сцену в Лужниках перед россиянами. Невзрачная куртка оказалась брендовой, диктатор за нее заплатил 12 000 долларов.