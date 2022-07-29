В первом чтении ВРУ приняла законопроект, который предусматривает изменение в некоторые законы, касающиеся принудительного изъятия имущества в период военного положения для деятельности оборонно-промышленного комплекса, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Поддержали соответствующий проект закона 256 нардепов. Документ предусматривает компенсацию за отчужденное или изъятое имущество за счет финансов из госбюджета.

Ранее британская разведка сообщила, что страна-агрессор ищет ресурсы для продолжения войны в Украине. Чтобы продолжать «спецоперацию» Кремля правительство РФ начало проталкивать проект закона о «специальных экономических мерах», который предусматривает изменения в Трудовом кодексе.