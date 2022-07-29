Глава МИД Великобритании прокомментировала введение санкций против людей из окружения кремлевского диктатора Владимира Путина. По словам Трасс, она намеренна работать с союзниками, чтобы предоставить Украине как можно больше военной помощи, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Дипломат отметила, что как глава британского правительства она будет следовать по стопам Джонсона, став самым большим другом Украины. Кроме того, Трасс заверила, что она сделает все, чтобы президент-агрессор РФ потерпел поражение в войне и стратегическое поражение, а также, чтобы государство-оккупант было ограничено в будущем.

Руководитель МИД Британии заверила, что ее сограждане могут ей доверять в отношении Украинского государства. Трасс добавила, что сейчас не время говорить о компромиссах и уступках Путину.

Отметим, что СМИ раскрыли кого из претендентов на пост главы правительства Соединенного Королевства поддерживает Джонсон помимо Лиз Трасс. Также известно имя кандидата, кого нынешний премьер-министр не хочет видеть своим преемником.