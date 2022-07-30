Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения Кулебы в социальной сети «Твиттер».

Дословно из обнародованного сообщения:

«Мы пришли к соглашению относительно дальнейшего укрепления Украины в военном, а также экономическом плане, сосредоточившись на следующих практических шагах, которые предоставят Украинскому государству возможность принудить вторжение России испытать провал».

Ранее до этого уже сообщалось о том, что американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провели переговоры, что стало первым их диалогом по телефону с начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории.