Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», Ирина Верещук, являющаяся вице-премьером Украины, заявила, что наше правительство введет обязательную эвакуацию местного населения на неоккупированных землях Украинского государства в Донецкой области. Это, по ее словам, произойдет перед началом отопительного сезона.

Стоит отметить, что штаб по эвакуации жителей Донецкой области также возглавила Ирина Верещук. А правительство нашей страны, по ее словам, приняло решение об этом двадцать девятого июля.

Ирина Верещук добавила, что к правительству Украины поступило обращение от руководства Донецкой областной военной администрации. В нем речь шла о том, что такой штаб должен быть создан на государственном уровне.

Чиновник добавила, что если кто-то не захочет выезжать из подконтрольных Украине территорий Донецкой области, он обязан будет подписать бланк отказа, в котором речь будет идти о том, что за все последствия сам человек будет нести ответственность.

Напоследок Верещук добавила:

«Статья 33 Кодекса о гражданской защите населения гласит об именно такой форме эвакуации, как обязательная. На мой взгляд, это обязанность каждого члена семьи, который уже взрослый».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кабинете министров Украины сделали заявление относительно отопительного сезона в Украинском государстве.