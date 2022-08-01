Как сообщает «НБН», об этом рассказали в Офисе президента Украины.

Отмечается, что такая перспектива стала предметом обсуждения в ходе телефонного разговора при участии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником главы Белого дома Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета руководителей штабов генералом Марком Милли.

В частности, украинские высокопоставленные представители рассказали своим американским коллегам о ситуации на фронтах и основных потребностях Вооруженных сил Украины.

Более того, Залужный, Ермак и Кулеба отдельно поблагодарили партнеров за важную помощь Соединенных Штатов, которая содействует усилению обороноспособности армии нашей страны.

В последний раз телефонный разговор Зеленского и Байдена состоялся в первых числах марта. Тогда президенты двух стран обсудили перспективу антироссийских санкций и оказания помощи Украине для усиления обороноспособности армии нашей страны.