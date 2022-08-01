На странице Кремлевского пула в Twitter появилось видео российского лидера из музейно-исторического парка в Кронштаде, осмотр которого он провел с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его дочерью Ксенией, информирует «НБН».

Пока дочь министра обороны рассказывала главе государства о проекте, президент отбивался от комаров. Одного из насекомых Путин ликвидировал на своем ухе, что вызвало у пропагандистов восторг.

«Одной левой», — подписали кадры псевдожурналисты, восхитившись меткостью диктатора, который ударил по правому уху не правой рукой, что привлекло внимание общественности.

В Сети предположили, что глава РФ намеренно не задействовал правую конечность, ликвидируя насекомое, несмотря на то, что именно это его преобладающая рука. По всей видимости, у Путина правая конечность практически не двигается, что, вероятно, связано с болезнью Паркинсона или другими неврологическими заболеваниями.

Обратил внимание на странную ситуацию с Путиным и российский блогер Анатолий Несмиян в своем Telegram-канале. Он отметил, что диагноз по фотографии он не поставит, однако всем ясно, что бить левой рукой по правому уху не очень удобно.

Напомним, что директор ЦРУ США рассказал, есть ли у американской разведки информация о том, что у Путина есть проблемы со здоровьем.