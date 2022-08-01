Военный эксперт полагает, что Сербия и Косово предвзяты друг к другу, чем может воспользоваться третья сторона, в частности, Россия. Жданов отмечает, что конфликт не похож на открытое желание одной из сторон пойти на столкновение, поскольку им это не выгодно, информирует «НБН» со ссылкой на его Telegram-канал.

Обострение отношений, по мнению Жданова, произошло между Сербией и Косово, поскольку они неправильно интерпретируют намерения друг друга, воспринимая любые действия враждебно.

Эксперт отменил, что у Республики Сербии нет сил для осуществления захвата Косово, где расположение миротворческие войска Североатлантического Альянса, кроме того, там не хотят повтора событий 1999 года. В этой ситуации избрание военного пути будет провальным и для Косово.

Как сообщалось, что в Организации Североатлантического договора дали понять, что Международные силы под руководством организации вмешаются в конфликт, если стабильность между двумя сторонами окажется под угрозой.