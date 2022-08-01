Журналисты британского издания Daily Express сообщают, что в Кремле готовится план экстренной эвакуации главы государства и его приближенных, информирует «НБН».

В качестве прибежища лидер россиян может выбрать Сирию, однако побег в эту страну может быть сорван. Чтобы добраться в Сирийскую Арабскую Республику, Путину придется лететь через Турцию, которая является членом Североатлантического Альянса.

В ближайшую дружественную России страну диктатор может и не попасть, если турецкий президент Реджеп Эрдоган закроет ему доступ в воздушное пространство своей страны.

Если глава Турции сорвет эвакуацию, у Путина есть запасной вариант – Иран. Журналисты считают, что Ирану и Турции выгодно держать президента-агрессора в изгнании и использовать его в своих целях. В зависимости от ситуации диктатор может стать разменной монетой или рычагом.

Считает, что Путин ездил в Тегеран, чтобы подготовить себе «запасной аэродром» российский политолог Аббас Галлямов. По словам эксперта, для диктатора и его людей Иран – лучшее прибежище.