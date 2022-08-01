Как информирует «НБН», такого рода сообщение на своей странице в социальной сети «Твиттер» опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Дословно из обнародованного Даниловым сообщения:

«Весьма опасный российский нарратив, который некоторые «полезные идиоты» главы Кремля на Западе с удовольствием подхватывают, звучит следующим образом: военным путем у Украины нет возможности вернуть оккупированные российскими войсками земли. Это огромное заблуждение! Мы это можем сделать. Более того, мы сделаем это. Изначально мы уничтожим оккупантов. После этого перейдем к дипломатии. Это единственный стиль, который рашисты воспринимают».

Ранее мы уже писали о том, что в Минобороны США оценили, как ВСУ использует американское вооружение.