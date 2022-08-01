Немецкая чиновница заявила, что поставки вооружения Украине всячески тормозит канцелярия главы немецкого правительства. По ее словам, это ведомство «самое узкое место», которое замедляет снабжение ВСУ из Германии по любым причинам, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам Штрак-Циммерман, руководство ФРГ должно решить вопрос с передачей оружия Киеву не позднее конца октября. Чиновница полагает, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет продолжать свою «вероломную кампанию», поэтому политикам Германии не стоит расслабляться.

Ранее Штрак-Циммерман призвала федерального канцлера создать национальную конференцию, чтобы согласовать шаги Берлина по предоставлению вооружения армии Украины.