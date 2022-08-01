Как информирует «НБН» со ссылкой на Общественное, такое заявление озвучил украинский посол в Британии Вадим Пристайко. Согласно словам последнего, украинские военнослужащие в настоящее время уже проходят необходимое обучение, чтобы иметь способности управлять этой военной техникой.

В частности, согласно словам Вадима Пристайко, он лично посетил военный морской корабль, который в самое ближайшее время уже поступит на баланс ВМФ ВСУ.

Дословно из сообщения украинского дипломата:

«На этом корабле уже в настоящее время проходят учения украинские военнослужащие. Они управляют кораблем, а также оружием, которое на нем установлено. Таких судов будет не одно, а несколько».

Помимо прочего, посол Украины в Великобритании добавил, что после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, турецкая сторона в полной мере закрыла проливы в Черном море для прохода военных судов.

При этом Вадим Пристайко добавил:

«У нас сдвинулись приоритеты. Сейчас нам нужны корабли против мин. Две единицы – это только начальная цифра. Мы сейчас с ней работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении ВМС Великобритании».

Украинский посол подчеркнул, что эти суда будут переделаны, обновлены, а также на них будет поставлено специальное оборудование, которое сегодня весьма необходимо Украине.

«Однако это будут не только два корабля. Они имеют гораздо больше. Такого же класса. Сейчас на имеющихся кораблях проходит обучение. Там наши моряки и офицеры».

Напомним, ранее мы уже писали о перечне военной помощи, которую Великобритания передаст Украине.