Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, таким образом, Нэнси Пелоси стала наиболее высокопоставленными политиком из Соединенных Штатов Америки, который посетил Тайвань, начиная с 1997 года.

Согласно данным, опубликованным изданием, Нэнси Пелоси уже завтра проведет ряд важных встреч с местной властью. В том числе, она встретится с президентом острова Цай Инвэнь.

Помимо того, издание также опубликовало кадры прибытия спецборта США на Тайвань. На видео заметно, что Пелоси уже вышла из самолета на сушу.

Реакция Китая: вокруг Тайваня проведут военные учения

Буквально сразу после прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань, последовала реакция на это от властей Китайской Народной Республики. В частности, внешнеполитическое ведомство страны осудило такие действия Штатов, выразив решительный протест. Также там заявили, что предпримут все необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности. А ответственность за все это будет лежать на Штатах и Тайбей.

Более того, в Сети появились данные о том, что Вооруженные силы Китая уже с 4 по 7 августа проведут военные учения. Они будут осуществлены на шести участках вокруг Тайваня, о чем в Телеграм рассказал известный журналист Андрей Цаплиенко.

Карта учений Китая вокруг Тайваня. Фото — t.me/Tsaplienko

Ранее на фоне информации о визите Пелоси на Тайвань в Китае разрешили проведение невоенных спецопераций.