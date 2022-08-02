В эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show Трамп заявил, что если бы он находился у власти, кремлевский диктатор Владимир Путин не напал на Украинское государство, информирует «НБН».
По мнению экс-главы Белого дома, украинцы, как минимум, могли бы отказаться от Крымского полуострова и отказаться от интеграции в североатлантический Альянс.
Политик убежден, что глава Кремля якобы хотел подписать соглашение с Киевом, однако теперь никаких договоров подписывать не будет. Он отметил, что с грустью смотрит на то, что лидер россиян делает с Украиной.
«Он захватит там все», — выразил уверенность в победе Российской Федерации бывший глава Америки.
В январе Трамп выражал недовольство поведением европейских государств, которые якобы используют Америку для своих целей после того, как государство возглавил Джо Байден. Также он не одобрил решение Европы по «Северному потоку-2».
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