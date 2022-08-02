В интервью канадскому изданию Globe and Mail глава правительства ФРГ заявил, что Берлин передает ВСУ оружие и боеприпасы с первых дней российского масштабного нападения, информирует «НБН».

Шольц отметил, что Киев получил все, что было у Германии – пушки, мины, противотанковые и зенитные комплексы. Далее, как утверждает канцлер, Украина начала получать сложное и дорогостоящее вооружение – РСЗО, контрбатарейные РЛС, самоходные гаубицы. Некоторая техника является абсолютно новой и изготовлена в небольшом количестве, поэтому не была представлена в Вооруженных силах ФРГ.

Также канцлер ФРГ добавил, что на данный момент в его стране украинские защитники проходят обучение по использованию нового и более сложного оборудования. Шольц подчеркнул, что его государство будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

В то же время глава комитета Буденстага по обороне обвинила канцелярию Шольца в том, что она затягивает поставки вооружения для ВСУ, используя разные предлоги.