Как информирует «НБН», в своем видеообращении глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу стоит поддержать тренд, который задали США и Канада. Речь идет об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что очередные решение относительно ужесточения санкций против Российской Федерации со стороны Вашингтона и Торонто являются хорошим знаком.

Дословно из заявления Зеленского:

«Это является правильным путем. Необходимо, чтобы Европейский Союз как можно быстрее заполнил санкционную паузу. Нужно, чтобы в ЕС одобрили новый пакет санкций против государства-террориста. Мы будем уже в ближайшие недели работать над этим».

Как ранее мы уже писали, сегодня стало известно о расширении санкционного списка со стороны США в отношении россиян, приближенных к Путину.