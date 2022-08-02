Во время брифинга, во вторник, 2 августа, дипломат возмутилась намерением США признать Российскую Федерацию государством, которое спонсирует террористическую деятельность, информирует «НБН».

В присущей ей манере Захарова начала сыпать угрозами в адрес Америки, отметив, что «действие рождает противодействие». В частности, спикер МИД РФ заявила, что одним из последствий будет разрыв дипломатического взаимодействия, что «должны прекрасно понимать» в Вашингтоне.

Представитель дипломатического ведомства добавила, что в Москве готовы к любому развитию ситуации между странами и заверила, что Россия переживет разрыв отношений с США.

Отметим, что в Вашингтоне уже близки к тому, чтобы официально признать РФ страной, которая спонсирует терроризм. В конце июля Сенат США единогласно поддержал соответствующую резолюцию. Россиянам напомнили их преступления в Украине, Грузии, Чечне и Сирии.