В интервью «24 каналу» чиновник вспомнил о мужчинах, которые хотят сбежать за границу во время войны в Украине. По мнению Данилова, свободно выезжать из страны могут люди, которые не попадают под призыв из-за проблем со здоровьем или других причин, информирует «НБН».

Секретарь СНБО отметил, что пора перестать «прятаться за женскими» юбками и убегать из Украины, а начать помогать. Чиновник убежден, что если мужчина не может воевать, он должен найти другой способ как помочь своей стране и находить для этого любые возможности.

Данилов отметил, что в тылу достаточно работы и, если мужчины будут просто работать и платить налоги – это также будет большой помощью государству.

Ранее секретарь СНБО рассказал об участи коллаборантов после деоккупации территорий ВСУ. Данилов рассказал, как предатели Украины будут отвечать перед государством.