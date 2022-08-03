Немецкий политик прокомментировал вопрос передачи Канадой отремонтированной турбины Siemens для магистрального газопровода «Северный поток», информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

По словам канцлера ФРГ, агрегат можно транспортировать и использовать в любое время. Также он добавил, что у российской стороны нет никаких технических проблем, чтобы отказаться от выполнения обязательств по поставкам «голубого топлива».

Ранее СМИ писали, что турбина, которую транспортировали из Канады в Германию, а после должны были доставить на российскую территорию, якобы «застряла в дороге».

Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин решил обострить газовую войну. Президент РФ анонсировал сокращение поставок «голубого топлива» в Европу. Диктатор нашел «причину» для сокращения количества газоперекачивающих аппаратов.