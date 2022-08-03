В своем Telegram-канале политик отреагировал на решение верховного суда РФ о признании «Азова» террористической организацией. Подоляк отметил, что очень странно со стороны Российской Федерации объявлять кого-либо террористами, когда она в шаге от того, чтобы быть признанной государством, которое спонсирует террористическую деятельность. Кроме того, страна-оккупант постоянно нарушает любые правила ведения войны, информирует «НБН».

Представитель Офиса президента подчеркнул, что постановление российского суда ни на что не повлияет, так как не имеет силы в международном правовом поле и является пропагандистским продуктом для аудитории РФ. Кроме того, юрисдикция страны-агрессора не распространяется на украинскую территорию.

Советник главы ОПУ напомнил, что «Азов» — не добровольческий батальон, а спецотряд, который входит в состав Нацгвардии, кроме того, путинские войска являются оккупантами на чужой территории, поэтому любые действия Украины против них являются законными.

Отметим, что в конце июля в российском посольстве в Британии призвали казнить военных «Азова». Ведомство рассказало, как именно нужно убить украинских бойцов, которые в понимании РФ «не являются настоящими солдатами».