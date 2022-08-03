Экс-руководитель МИД Украины объяснил, что наше государство представляет для российского лидера угрозу самим своим существованием. Этим можно объяснить все его высказывания об «одном народе», «одном языке» и другие тезисы, которые регулярно звучат из Кремля, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Огрызко подчеркнул, что РФ не представляет свое существование без нашей страны, ведь если Украина – отдельное от нее государство, значит у россиян нет корней. В таком случае миф о «русском мире» просто рассыпается.

Для главы Кремля вопрос завоевания Украинского государства – вопрос выживания утверждения «Киев – мать городов русских», поэтому борьба идет не за отдельные оккупированные территории, а за всю нашу страну.

Ранее политический аналитик Виктор Андрусив раскрыл три основные цели российского президента-агрессора в Украине и в мире.