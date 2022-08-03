Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в социальной сети «Твиттер», все сообщения российской стороны о переговорах с Украиной являются самым настоящим цинизмом.

Дословно из заявления Кулебы:

«Ничего нет более циничного, нежели заявления путинских приспешников относительно того, что государство-агрессор Российская Федерация готово к мирным переговорам. Мы ежедневно слышим и видим эту готовность – звучат артиллерийские оружия, продолжается ракетный террор в отношении мирного населения, продолжаются зверские преступления, причем массово. Российская Федерация как и прежде нацелена на войну. Все же остальное является только дымовым занавесом».

Ранее уже сообщалось о том, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба провели переговоры по Украине.