Подробности переговоров с кремлевским диктатором бывший федеральный канцлер раскрыл СМИ – изданию Stern, телеканалу n-tv и вещательной компании RTL, информирует «НБН».

Шредер сообщил «хорошую новость» из Кремля о том, что российский президент якобы стремится к дипломатическому решению войны в Украине и хочет переговоров. По словам политика, уже есть «первый успех» в переговорном процессе – зерновая сделка, которую, по его мнению, можно расширить до прекращения огня.

Экс-глава правительства ФРГ назвал полномасштабное вторжение в Украину «ошибкой Кремля», но, в то же время, считает «абсурдной» идею возвращения Крымского полуострова под контроль Киева военным путем.

Высказался Шредер и о членстве Украины в НАТО, напомнив слова главы государства Владимира Зеленского о том, что есть альтернатива Альянсу – вооруженный нейтралитет страны, подобно статусу Австрии. При этом политик забыл упомянуть, что в ОПУ считают такой вариант неприемлемым.

В духе пропаганды Кремля бывший канцлер предложил и изменения в вопросе Донбасса, предложив сделать этот регион чем-то похожим на кантон в Швейцарии.

В то же время нынешний глава правительства ФРГ уверяет, что будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Олаф Шольц рассказал, что Киев получает от Берлина вооружение, которого пока что нет даже у немецкой армии.