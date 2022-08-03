Как информирует «НБН», в интервью «24 каналу» Алексей Данилов заявил, что после того, как Украина победит Российскую Федерацию, страну-агрессора будет ожидать только одно – возмездие. По словам секретаря СНБО, РФ будут раздирать в клочья. Он отметил, что каждая страна отберет назад территорию, которая была когда-то захвачена оккупантами.

Грузия должна отвоевать свои земли

В самом начале боевых действий Алексей Данилов имел некоторые споры с определенными представителями властей из-за его заявлений насчет Грузии. По словам секретаря СНБО, если власти этой страны считают, что Северная Осетия, Абхазия – это их территории, то тогда они должны делать все для того, чтобы там был установлен их контроль. Особенно это актуально сделать, по словам Данилова, когда Россия «погрязла» в войне против Украинского государства.

Данилов убежден, что уже после победы Украины, Российская Федерация однозначно получит свое наказание. Все страны, где в какое-либо время захватчики оккупировали земли, в обязательном порядке вернут ее. Россию, по словам секретаря СНБО, будут разрывать по мелким кусочкам.

Кроме того, Данилов высказал свое отношение к тем украинцам, мужчинам, которые бегут из страны в военное время.