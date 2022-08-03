Советник министра внутренних дел отметил, что президент-агрессор всегда серьезно относился к символизму, поэтому Путин боится и уничтожает то, в чем он проявляется, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Смирнов напомнил, что «Азов» был одним из ключевых полков еще 8 лет назад и сейчас этот спецотряд также сыграл ключевую роль, особенно в событиях на «Азовстали».

Для российского диктатора «Азов» — символ веры украинцев в непобедимость полка и героизм его бойцов, который дает людям мотивацию, с чем и хочет бороться глава Кремля.

Чиновник добавил, что символы порождают определенные истории, которые объединяют большое количество людей и мотивирует на определенные действия. Сейчас «азовцы» — кость в горле российского лидера. По словам советника МВД, похожая ситуация была с Донецким аэропортом в 2014 году, который Путин решил ликвидировать любой ценой.

Свидетельствует о попытках уничтожить символ в лице «Азова» — издевательства над пленными бойцами полка и события в Еленовке. Кроме того, нарушение международных обязательств в отношении украинских военных – личная месть кремлевского диктатора, который боится их.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, почему признание полка «Азов» террористической организации в РФ не повлияет на переговорный процесс по обмену военнопленными.