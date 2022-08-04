Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такое заявление озвучил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

Дословно из заявления Стотенберга:

«Мы оказываем не мало поддержки. Однако нам предстоит сделать еще больше. Мы должны быть готовыми к мерам долгосрочного характера».

В связи с этим Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время наблюдается взаимодействие между государствами Организации Североатлантического договора и компаниями, которые занимаются производством оружия, а также военной техники.

Столтенберг добавил:

«В настоящее время все мы находится в тесном контакте, а также сотрудничаем с оборонной промышленностью. Это необходимо для того, чтобы производить, а также поставлять больше разных типов боеприпасов, оружия и других возможностей».

Насколько известно, Украина уже получила от Запада, в том числе ЕС очень необходимое вооружение. Речь идет как и о беспилотниках, реактивных системах HIMARS, танках, РСЗО MARS II, так и другом вооружении.