Аналитик отметил, что Россия воюет с нашей страной не с 24 февраля и даже не с 2014 года, это противостояние длится столетиями. Черник поделился своей стратегической концепцией «четырех призм», которая предусматривает факторы для завершения этой войны, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Первая призма – распад РФ на обособленные государства. По словам эксперта, только в этом случае украинцы смогут выдохнуть с облегчением. Вторая призма тесно связана с первой – ликвидация ядерного вооружения россиян.

Третья призма предусматривает образование условной «Русской республики» вместо развалившейся «империи». Эта страна будет с миллионом квадратных километров, численностью населения в 50-60 миллионов человек, с потерей дармовых сибирских ресурсов, которыми Кремль регулярно шантажирует весь мир – нефти и газа.

Как утверждает аналитик, для украинцев самой главной является четвертая призма – интеграция в Организацию Североатлантического договора. Именно этот фактор позволит значительно снизить угрозу со стороны россиян.

Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал о мифе, который так усиленно продвигает Кремль. По его словам, именно ради жизнеспособности этого мифа Путин хочет ликвидировать наше государство.