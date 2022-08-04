В эфире своей YouTube-программы российский правозащитник, оппозиционер Марк Фейгин поинтересовался у представителя Офиса Зеленского, действительно ли для Кремля самое страшное – освобождение Херсона или есть что-то, что больше пугает руководство страны-оккупанта, информирует «НБН».

Политик отметил, что Москву в принципе пугают любые достижения Украины, поскольку для них это провоцирует психологический и морально-волевой слом всего хода военной кампании. «Спецоперация» России до сих пор держится на иллюзии того, что войска Путина «наступают» и «давят».

Арестович также объяснил, почему Кремль пытает склонить Киев к мирным переговорам. По его словам, власти РФ хотят этого из-за страха перед неуспехом на любом из направлений, поскольку, опять же, опасаются слома на поле боя, который запустит антивоенные настроения среди россиян.

Напомним, что советник руководителя ОПУ сообщил вероятную версию убийства украинских военнопленных в Еленовке, предоставленную специалистами. Арестович объяснил, зачем оккупанты нанесли удар по колонии с нашими защитниками.