В интервью LB.ua замглавы ОПУ рассказал, что наша страна испытывает проблемы с поставками западного вооружения по ряду причин. Во-первых, вредит этому процессу отсутствие политической воли и смелости у некоторых иностранных лидеров, информирует «НБН».

Жовква напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ некоторые западные главы государств сомневались в том, что наша страна выстоит. Поэтому не спешили предоставлять военную помощь Киеву.

Во-вторых, в ряде государств Запада существует проблема инертности бюрократической и военно-промышленной машины. Порой в некоторых странах слишком долго принимают важные решение, с учетом того, что на политическом уровне все согласовано.

В-третьих, в некоторых государствах отсутствует в достаточном количестве вооружение, о котором спрашивает украинское руководство. Киеву не нужно что-либо, власти знают, что и где есть из вооружения, и в каком количестве оно может быть использовано.

Представитель ОПУ добавил, что оружие имеет свойство заканчиваться, а для организации процессов его производства или создания новых образцов нужно много времени.

Напомним, что Пентагон заявил об эффективности использования вооружения США украинскими защитниками. В Минобороны Америки рассказали, что особенно хорошо получается у ВСУ.