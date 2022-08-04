Журналисты BIHUS info опубликовали расследование о благотворительности Тищенко во время войны. Они утверждают, что активная волонтерская деятельность нардепа – политический пиар, информирует «НБН».

«Слуга народа» проводил благотворительные вечера в европейских городах, куда приглашал украинских поваров со званием «мастера-шефа», которые готовили национальные блюда. Помимо ужина для гостей устраивали аукционы, где разыгрывались лоты, символизирующие войну в Украине.

О благотворительных мероприятиях общественность информировали через соцсети политика и сайт его фонда. Журналисты обратили внимание на его поездку в Париж в середине июля для сбора средств на автомобили для защитников Николаева.

Благотворительный ужин состоялся в одном из ресторанов столицы Франции с тремя звездами Мишлен. Расследователи выяснили, что средний чек в таком заведении составляет от 200 до 350 евро. По словам политика, на этом мероприятии он собрал 120 000 долларов.

Журналисты подозревают, что проведение благотворительных вечеров могло обойтись дороже, чем суммы, собранные на них для помощи украинским защитникам.

По словам расследователей, к ним в руки попала запись телефонного разговора «слуги народа», который состоялся в июле. Тищенко обсуждал политику, пиар, деятельность своего фонда и другие вопросы, о которых не стоит говорить слишком громко. Также депутат рассказывал о своих благотворительных ужинах в Праге и Париже и строил планы на проведение таких мероприятий в будущем.

Ранее Тищенко оказался в эпицентре громкого скандала после того, как подарил киевской территориальной обороне некачественные немецкие бронежилеты.