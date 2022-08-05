В интервью YouTube-каналу Politeka Online оппозиционер прокомментировал высказывания главы ГУР МОУ о двойниках российского лидера. По мнению Гудкова, разговоры о «дубликатах» Путина сильно преувеличены, информирует «НБН».

Политик рассказал, что у него есть и были люди, которые лично знают президента-агрессора на протяжении последних 30-40 лет, возможно дольше, поэтому обмануть их очень трудно.

Гудков не сомневается, что по сей день Россией руководит тот же Путин, который когда-то пришел к власти, однако он меняется внешне, поскольку стареет и болеет.

В то же время оппозиционер считает, что у кремлевского диктатора могут быть технические двойники. Этими «клонами» Путина подменяют главу государства, если возникают ситуации с повышенной опасностью для него.

Также перемены во внешности лидера россиян политик связывает с «перерождением» в связи со служением злу. По словам Гудкова, такая же участь постигла Матвиенко и Морозова, которые в начале карьеры были нормальными и вменяемыми людьми.

Ранее эксперт объяснил, почему будет сложно скрыть смерть Путина и использование двойника российского президента. Он рассказал, что зафиксировали бы западные спецслужбы в случае кончины диктатора.