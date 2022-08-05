В своем Telegram-канале глава государства рассказал, что к фандрайзинговой платформе UNITED24 присоединились жители из 110 государств, которые сделали денежные взносы в поддержку нашего государства, информирует «НБН».

По словам лидера украинцев, сумма благотворительных взносов на сегодня составляет более шести миллиардов гривен. Зеленский поблагодарил всех, кто три месяца финансово поддержал нашу страну, добавив, что для Украины важно каждое вложение.

Отметим, что послами UNITED24 выступают креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, американская поп-рок-группа Imagine Dragons и американский актер Лиев Шрайбер.

Как сообщалось, нардеп Николай Тищенко угодил в скандал с благотворительными ужинами, которые он проводил за границей. Журналисты обвинили политика в том, что он проводил такие мероприятия ради пиара.