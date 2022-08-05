Эксперт напомнил, что президент-агрессор уже 15 лет эффективно применяет ядерный шантаж. По этой причине Украина и Грузия не получили членство в Североатлантическом Альянсе в 2008 году и с тех пор не могут стать частью военно-политического блока, а также из-за этого мир слабо отреагировал на агрессию РФ в Грузии и аннексию Крымского полуострова, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Несмотря на то, что Запад боится безумного поступка Путина, политолог убежден, что российский лидер не нажмет на «красную кнопку» по трем причинам.

Во-первых, приносит результаты главе Кремля ядерный шантаж, а удар этим оружием нет даст ему ничего в достижении политических или военных целей, Украина не капитулирует и западные страны не перестанут ей помогать в борьбе с оккупантами.

Во-вторых, диктатор опасается за свою жизнь, он не самоубийца. Ядерные угрозы Путина свидетельствуют о том, что он осознает свой стратегический проигрыш в войне, пытается изобразить «победу» путем достижения перемирия, чтобы сохранить власть.

В-третьих, для запуска ядерного оружия нужны десятки людей, президент-агрессор не сможет сделать это самостоятельно. Не стоит полагать, что все они окажутся такими же безумными как диктатор.

Ранее генерал США в отставке призвал Запад не поддаваться ядерному шантажу Кремля. Военный объяснил, какую ошибку совершают страны НАТО и Америка.